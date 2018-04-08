Созывается экстренное заседание Совбеза ООН

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Девять стран призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Reuters
Девять стран призвали созвать в понедельник экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии, сообщило постпредство Великобритании при ООН.
"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник", — сообщила дипмиссия в Twitter.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан заявил, что Париж призывает в срочном порядке созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.
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