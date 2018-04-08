Москва призвала Брюссель отказаться от логики «или ЕС — или Россия»

Как заявил Лавров в интервью армянским СМИ, Армения демонстрирует своим примером, что развивать отношения по всем направлениям «отнюдь не бессмысленно». «Наоборот, это является выигрышной политикой и выгодной для соответствующей страны», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Для того чтобы ни Армения, ни Азербайджан , ни другие участники программы ЕС «Восточное партнерство» не ущемлялись в правах, очень важно, чтобы ЕС отказался от порочной логики «или — или», указал Лавров. Он добавил, что данная логика уже привела к событиям 2014 года на Украине

Он напомнил, что три года назад Евросоюз не счел возможным признавать Евразийский экономический союз в качестве полноправного партнера. Лавров назвал это " предвзятостью", «предубежденностью» и отметил, что в известной степени она сохраняется до сих пор. «Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди», — сказал он.

Как заявил Лавров, уже происходят консультации между европейскими организациями и Евразийской экономической комиссией на экспертном уровне, и это только первый шаг. А далее «сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом, с Коллегией Евразийской экономической комиссией», убежден глава МИД РФ.

"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС, — подчеркнул глава российского дипведомства. При этом он добавил, что это будущее наступит не скоро.