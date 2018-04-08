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Москва призвала Брюссель отказаться от логики «или ЕС — или Россия»
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Москва призвала Брюссель отказаться от логики «или ЕС — или Россия» 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Европейский союз должен отказаться от порочной логики «или ЕС — или Россия» в отношении государств, находящихся на постсоветском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал выбор «или с Западом, или с Россией» ложным" и подчеркнул, что это абсолютно идеологизированный, политизированный подход, передает ТАСС.
Как заявил Лавров в интервью армянским СМИ, Армения демонстрирует своим примером, что развивать отношения по всем направлениям «отнюдь не бессмысленно». «Наоборот, это является выигрышной политикой и выгодной для соответствующей страны», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Для того чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС «Восточное партнерство» не ущемлялись в правах, очень важно, чтобы ЕС отказался от порочной логики «или — или», указал Лавров. Он добавил, что данная логика уже привела к событиям 2014 года на Украине.
Говоря о перспективах развития отношений между ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), глава МИД РФ выразил мнение, что жизнь заставит Брюссель работать с этой организацией.
Он напомнил, что три года назад Евросоюз не счел возможным признавать Евразийский экономический союз в качестве полноправного партнера. Лавров назвал это " предвзятостью", «предубежденностью» и отметил, что в известной степени она сохраняется до сих пор. «Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди», — сказал он.
Как заявил Лавров, уже происходят консультации между европейскими организациями и Евразийской экономической комиссией на экспертном уровне, и это только первый шаг. А далее «сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом, с Коллегией Евразийской экономической комиссией», убежден глава МИД РФ.
"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС, — подчеркнул глава российского дипведомства. При этом он добавил, что это будущее наступит не скоро.
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