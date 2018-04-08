Эксперт: даже в Лондоне сразу понимали сфабрикованность процесса в деле Скрипалей

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма считает, что даже в Лондоне сразу понимали сфабрикованность процесса, передает НСН.

Германии выразили недовольство в связи с отсутствием у Лондона доказательств российского происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок». Свое возмущение на странице в Twitter опубликовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет , который является соратником канцлера ФРГ. По его словам, Великобритании сначала нужно было найти надежные доказательства, а уже потом призывать членов НАТО к солидарности.

"Эксперты из Великобритании еще с самого начала процесса видели, что нет доказательной базы. Фактически ряд экспертов ведущих учебных заведений Великобритании и политологов давно утверждали, что Лондон неправильно поступает. Они разумом понимали, что этот процесс сфабрикован.