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Эксперт: даже в Лондоне сразу понимали сфабрикованность процесса в деле Скрипалей
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Эксперт: даже в Лондоне сразу понимали сфабрикованность процесса в деле Скрипалей 

Газета.Ru 1 час назад
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма считает, что даже в Лондоне сразу понимали сфабрикованность процесса, передает НСН.
В Германии выразили недовольство в связи с отсутствием у Лондона доказательств российского происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок». Свое возмущение на странице в Twitter опубликовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, который является соратником канцлера ФРГ. По его словам, Великобритании сначала нужно было найти надежные доказательства, а уже потом призывать членов НАТО к солидарности.
"Эксперты из Великобритании еще с самого начала процесса видели, что нет доказательной базы. Фактически ряд экспертов ведущих учебных заведений Великобритании и политологов давно утверждали, что Лондон неправильно поступает. Они разумом понимали, что этот процесс сфабрикован.
Когда дипломаты отзывались из ряда стран, некоторые страны отказались этим заниматься, а те европейские страны, которые высылали, извинялись при встрече на международных площадках перед Лавровым (глава МИД Сергей Лавров. Они находились под давлением. Большей частью, экономический фактор играл роль", — сказал эксперт.
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