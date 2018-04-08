Лавров дал прогноз по будущему ЕС

Жизнь заставит Евросоюз сотрудничать с ЕАЭС, заявил Лавров

Министр напомнил, что еще в 2015 году ЕАЭС предложил ЕС начать устанавливать контакты, но ЕС "по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам" отказался от сотрудничества.

"Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор. Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди. И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии", — заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу… сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом", — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отказаться от "порочной логики "или-или":