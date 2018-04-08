Захарова в шутку назвала сбежавшую кошку Скрипаля «подполковник Кошкина»

"Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу", — сказала Захарова.

О второй кошке, которая жила дома у Скрипалей рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория. На данный момент судьба предположительно сбежавшего животного остается неизвестной.