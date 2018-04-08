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Экс-глава австрийского правительства назвал политику своего преемника «зигзагообразной»
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Экс-глава австрийского правительства назвал политику своего преемника «зигзагообразной» 

Свободная пресса 1 час назад
Экс-глава австрийского правительства Кристиан Керн негативно высказался о политике своего молодого преемника Себастьяна Курца. И виной всему пресловутое «дело Скрипалей».
Как сообщает Kleine Zeitung, Керн убежден, что «зигзагообразная» политика, проводимая Курцем, будет стоить стране доверия партнеров. По мнению Керна, Курц должен был или выполнить решение лидеров ЕС о высылке российских дипломатов, или открыто высказаться против. На деле же Австрия поддержала Великобританию, но дипломатов не стала высылать.
Как подчеркнул Керн, Курц «чувствует себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона», пишет Утро.ru.
Стоит отметить, что австрийский канцлер объяснил, почему не захотел высылать российских дипломатов. По его словам, он вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что Австрия традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией.
Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала журналистам, что посол Великобритании в Вене пытался вынудить австрийские власти вслед за рядом других стран Европы выслать российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, но Вена категорически отказалась делать это, «потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога».
Также она заявила о готовности страны выступить посредником в урегулированию отношений России и Британии.
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