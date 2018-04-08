США решили объявить Россию «империей зла», заявил Клинцевич

"Создается впечатление, что психологическая информационная война против России переходит в новое качество. Похоже, что все эти атаки на Россию, включая безосновательные обвинения ее союзников в использовании химического оружия в Сирии, — это не просто продолжение антироссийской истерии, имеющей давние традиции в американской политике", — сказал сенатор.

По его словам, налицо явная попытка объявить Россию «империей зла», как это уже было с Советским Союзом. «Никакого отношения к идеологии это, понятно, не имеет. Речь идет об очередной переделке мира. Но в данном случае ничего не получится», — отметил Клинцевич.