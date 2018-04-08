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США решили объявить Россию «империей зла», заявил Клинцевич
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США решили объявить Россию «империей зла», заявил Клинцевич 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США решили объявить Россию «империей зла», реализуя политику передела мира, заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска, который якобы виновен в химической атаке в сирийской Думе. Россия уже опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВС Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
"Создается впечатление, что психологическая информационная война против России переходит в новое качество. Похоже, что все эти атаки на Россию, включая безосновательные обвинения ее союзников в использовании химического оружия в Сирии, — это не просто продолжение антироссийской истерии, имеющей давние традиции в американской политике", — сказал сенатор.
По его словам, налицо явная попытка объявить Россию «империей зла», как это уже было с Советским Союзом. «Никакого отношения к идеологии это, понятно, не имеет. Речь идет об очередной переделке мира. Но в данном случае ничего не получится», — отметил Клинцевич.
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