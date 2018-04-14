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Путин обвинил США в нарушении международных прав после удара по Сирии
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Путин обвинил США в нарушении международных прав после удара по Сирии 

РИА Новости 14 апреля 2018
Фото: Украина.ру
США И СОЮЗНИКИ НАНЕСЛИ УДАР ПО ВОЕННЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ОБЪЕКТАМ В СИРИИ В НАРУШЕНИЕ УСТАВА ООН И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, БЕЗ САНКЦИИ СБ — ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА
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