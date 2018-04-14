Путин обвинил США в нарушении международных прав после удара по Сирии

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МИД: у России есть ответ на попытку силового давления со стороны США

Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии после авиаудара

Асад заявил, что его дети в прошлом году отдыхали в "Артеке"