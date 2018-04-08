«Дави Россию»: Захарова раскрыла стратегию Запада

Причина санкций Запада — стратегия «дави Россию», заявил Захарова

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Они (санкции — ред.) сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Это в таком режиме. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — "дави Россию", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

Она подчеркнула, что санкции нужны, чтобы общество постоянно находилось в состоянии разобщенности, чтобы постоянно "были внутренние баталии".

"Чтобы желательно еще и обнищали… Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся", — добавила она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что цель России — сотрудничество, а не антизападный курс.