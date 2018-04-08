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«Дави Россию»: Захарова раскрыла стратегию Запада
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Причина санкций Запада — стратегия «дави Россию», заявил Захарова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад вводит санкции в отношении России не из-за якобы вмешательства в выборы в США в 2016 году и не из-за Крыма, а как часть стратегии "дави Россию".
США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
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"Они (санкции — ред.) сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Это в таком режиме. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — "дави Россию", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
Она подчеркнула, что санкции нужны, чтобы общество постоянно находилось в состоянии разобщенности, чтобы постоянно "были внутренние баталии".
"Чтобы желательно еще и обнищали… Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся", — добавила она.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что цель России — сотрудничество, а не антизападный курс.
"Каждый раз мы говорим о том, что наша цель — это сотрудничество, каждый раз мы говорим, что мы за конструктивный диалог, каждый раз мы говорим, что мы готовы за столом переговоров решать вопросы. Где это антизападный курс, где это нагнетание агрессии?"— отметила Захарова.
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