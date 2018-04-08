Захарова заявила об ответных мерах на санкции США

Захарова заявила о проработке ответных мер на новые санкции США

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.

В российском МИД после этого отметили, что Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.