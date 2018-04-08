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Захарова заявила об ответных мерах на санкции США
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Захарова заявила о проработке ответных мер на новые санкции США 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ответные меры на новые санкции США прорабатываются.
«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — приводит РИА Новости слова Захаровой.
6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.
В российском МИД после этого отметили, что Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.
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