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Россия обещает США «серьезные последствия»
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Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае удара по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях», если США решат нанести удар по Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает Reuters.
«Через соответствующие каналы мы уже передали США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям», — подчеркнул он.
Дипломат сказал участникам заседания, что химатаки в сирийской Думе, о которой писали в СМИ, не было.
Ранее 9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов предполагаемой химатаки.
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