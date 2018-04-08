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Американский профессор счел новую холодную войну куда опаснее прошлой
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Американский профессор счел новую холодную войну куда опаснее прошлой 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Между Россией и США началась новая холодная, она намного опаснее прежней, заявил Американский профессор, специалист по России Стивен Коэн в эфире Fox News.
По словам Коэна, Дональд Трамп придерживается более жесткой политики в отношении России, чем его предшественник Барак Обама. «Он выслал больше дипломатов, он ввел новые санкции…» — приводит его слова ИноТВ.
Но проблема, продолжил американский профессор, заключается в том, что «мы в опасности». «Я бы назвал это самой серьезной опасностью в том, что касается России со времени Карибского кризиса», — отметил он.
По словам Коэна, началась новая холодная война, «и это не шутка». «Она намного более опасная, чем прошлая. Мы находимся в прямом военном противостоянии: Украина, Прибалтика и Сирия», — подчеркнул профессор.
«На протяжении всей моей жизни каждый президент США, демократ или республиканец, был уполномочен вести диалог с лидером России, не допускать начала войны и предотвращать начало ядерного конфликта», — сказал он, отметив, что три американских президента, которые больше всех преуспели в разрядке международной напряженности, — были республиканцами. По его словам, это Эйзенхауэр, Никсон и Рейган.
«Он (Трамп — прим. ВЗГЛЯД) хочет обсудить с [президентом России Владимиром] Путиным международный терроризм и новую гонку ядерных вооружений. Если он звонит по телефону и предлагает поговорить, его критики называют это изменой», — подчеркнул Коэн, заметив, что в этом нет ничего смешного.
«Мы в опасности, и поэтому смотрим на президента. Я не голосовал за Трампа и не поддерживаю некоторые его решения, но он прав, говоря о важности сотрудничества с Россией», — сказал американский профессор, призвав американцев поддерживать решения главы государства, а не нападать на него за попытки наладить сотрудничество.
Ранее Коэн процитировал наиболее русофобские высказывания, которые ему удалось обнаружить в медиасфере США.
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