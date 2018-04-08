В Минфине США рассказали об «альтернативных вариантах» в отношении Сирии

Министр финансов США Стивен Мнучин в своем интервью в программе Face the nation заявил, что, члены команды президенты США по национальной безопасности рассмотрят альтернативные варианты в отношении Сирии после сообщений о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.

Я ожидаю новостей от команды по национальной безопасности. Могу вас заверить, что они будут рассматривать альтернативные варианты, о которых сказал им президент", — сказал Мнучин.

Он также назвал произошедшее «еще одним ужасным примером» действий президента Сирии Башара Асада