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Вашингтон выдвинул новые обвинения против России
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Вашингтон выдвинул новые обвинения против России 

Авторадио 38 минут назад
Президент США обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада. Это заявление Трамп сделал на фоне информации о химической атаке в городе Дума. Президента спросили, стоит ли сейчас ожидать нового нападения США на Сирию c использованием ракет. Такое уже было после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне год назад. Трамп ответил, что он бы «ничего не исключал», пишет РИА Новости. Между тем, сообщения о взрыве бомбы с хлором в городе Дума в Восточной Гуте не соответствуют действительности. Об этом заявили в российском министерстве обороны. Так в ведомстве прокомментировали сообщения, которые появились в американских СМИ. Якобы сирийская армия применяет химическое оружие против террористов. Ряд западных стран таким образом пытается помешать операции по выводу боевиков из города, уточнили в Минобороны.
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