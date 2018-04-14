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В Минобороны обвинили США в попытке помешать расследованию ОЗХО в Сирии
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В Минобороны обвинили США в попытке помешать расследованию ОЗХО в Сирии 

РИА Новости 14 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Атака США на Сирию была направлена на срыв работы специалистов ОЗХО по расследованию якобы химатак на территории арабской республики, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия. Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом", — заявил Рудской.
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