В Минобороны обвинили США в попытке помешать расследованию ОЗХО в Сирии 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Атака США на Сирию была направлена на срыв работы специалистов ОЗХО по расследованию якобы химатак на территории арабской республики, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия. Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом", — заявил Рудской.