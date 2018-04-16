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Страны Запада не поддержал миссию ОЗХО в Сирии
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Страны Запада не поддержал миссию ОЗХО в Сирии 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Как рассказал постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам заседания исполсовета ОЗХО, состоявшегося в понедельник вечером в Гааге, предложенный проект поставил союзников США в очень неудобное положение. В конечном итоге председатель так и не вынес его на голосование, а встреча больше напоминала «разговор глухих».
Шульгин подчеркнул, что работа инспекторов ОЗХО является особенно важной и востребованной в свете авиаударов стран Запада по Сирии под предлогом инцидента в Думе. Но США и их союзники, которые, как напомнил дипломат, «цинично» нанесли удары, не дожидаясь какого-либо расследования, теперь боятся выводов специалистов. Они «лихорадочно ищут оправдания» на случай, если их «лживая версия» о применении правительственными силами Сирии химоружия в Думе будет опровергнута. На это, в частности, указывает попытка американского посла «подстелить соломку» заявлениями о том, что русские специалисты что-то подчистили на месте предполагаемого применения химоружия.
Шульгин уверен, что США «не нужно никакое расследование» произошедшего в Думе, поскольку виновные уже назначены. Дипломат рассказал, что его американский коллега пытался представить ракетный удар по Сирии как «акцию возмездия», чему «активно подпевали англичанин и француз». Но Россия считает инцидент в Думе «грубой провокацией», о возможности которой Дамаск и Москва неоднократно предупреждали СБ ООН и руководство ОЗХО. Шульгин пообещал, что на следующую встречу РФ привезет тех, кто участвовал в подготовке провокаций и постановочных съемках «Белых касок» в Сирии, на основании которых Запад строит свои обвинения.
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