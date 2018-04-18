Постпред Сирии: Эксперты ОЗХО могут начать работу в Думе 18 апреля 

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду. Об этом, как передает РИА Новости, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.
"Группа ООН по безопасности въехала в Думу (во вторник) около 15:00 по времени Дамаска, чтобы оценить ситуацию в области безопасности на месте, — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации. — Если команда ООН решит, что ситуация в Думе спокойная, миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра (в среду)".
По словам Джаафари, «решение об отправке миссии по установлению фактов принимается только ООН и ОЗХО». «Сирийское правительство сделало все, что могло, чтобы способствовать работе этой миссии», — сказал постпред САР.