ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля

"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — заявил представитель британского министерства иностранных дел.

Сообщается, что публикация выводов, о которых говорится в документе, запланирована на 14.00 мск. Их также планируется распространить среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию.