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ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля
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ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Представители Организации по запрещению химического оружия передали руководству Великобритании результаты расследования по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Daily Mail.
"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — заявил представитель британского министерства иностранных дел.
Сообщается, что публикация выводов, о которых говорится в документе, запланирована на 14.00 мск. Их также планируется распространить среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию.
Ранее в посольстве России в Лондоне выразили опасения в связи с возможной изоляцией Юлии Скрипаль.
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