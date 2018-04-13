МИД Японии указал на необходимость выяснить все факты в деле Скрипаля после доклада ОЗХО 

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Япония обеспокоена в связи с публикацией отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери, однако считает необходимым выяснить все факты, касающиеся расследования этого дела. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Таро Коно.
"Я думаю, что скорее всего было применено химическое оружие. Японское правительство глубоко обеспокоено тем, что барьеры использования химического оружия падают", — сказал он, подчеркнув необходимость наказать тех, кто применил химическое вещество с целью отравления.
"Хотя ОЗХО и определила это вещество, мы пока не выяснили, кто именно его использовал. Поэтому я хотел бы, чтобы все факты были раскрыты в кратчайшие сроки", — добавил министр.
ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.