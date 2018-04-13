МИД Японии указал на необходимость выяснить все факты в деле Скрипаля после доклада ОЗХО

"Я думаю, что скорее всего было применено химическое оружие. Японское правительство глубоко обеспокоено тем, что барьеры использования химического оружия падают", — сказал он, подчеркнув необходимость наказать тех, кто применил химическое вещество с целью отравления.

"Хотя ОЗХО и определила это вещество, мы пока не выяснили, кто именно его использовал. Поэтому я хотел бы, чтобы все факты были раскрыты в кратчайшие сроки", — добавил министр.

ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.