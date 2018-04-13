Ещё
Лавров прокомментировал доклад ОЗХО по «делу Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров прокомментировал доклад ОЗХО по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия продолжает изучать доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва придаст гласности наиболее «интересные» моменты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", — заявил он на пресс-конференции после переговоров со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.
"Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом", — добавил министр.
РИА Новости: последние новости
В Госдуме допустили возможность расширения ответных мер на действия США Лавров: в ОЗХО подтвердили лишь формулу вещества, которым отравили Скрипаля Эксперт: ЕС не станет разрывать отношения с РФ из-за сомнительного повода
 Ещё 129 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски499
Умер юморист Андрей Жмакин35
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец179
Россия может лишить США РД-180104
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение