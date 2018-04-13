Лавров прокомментировал доклад ОЗХО по «делу Скрипаля»

"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", — заявил он на пресс-конференции после переговоров со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

"Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом", — добавил министр.