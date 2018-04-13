Франция высоко оценила работу ОЗХО по расследованию «дела Скрипаля»

Франция высоко оценивает работу, с большим уровнем профессионализма проведенную ОЗХО. Также Франция приветствует стремление к открытости, проявленное британскими властями, которые обнародовали этот отчет", — говорится в сообщении МИД Франции.

Там также отмечается, что «Франция полностью согласна с Великобританией в том, что нет другого объяснения (отравления), кроме того, что за этим стоит Россия ».

"Франция снова жестким образом осуждает использование на территории Великобритании такого химического оружия и выражает солидарность со своим партнером, а также с тремя пострадавшими от отравления", — добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Французские дипломаты подчеркивают, что отчет ОЗХО «полностью совпадает с выводами британского следствия, которое показало, что химическое вещество, (использованное при отравлении), принадлежало к семейству „Новичок“ — боевого нейротоксического вещества, разработанного в России».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

Накануне ОЗХО опубликовала только краткие тезисы из отчета, полный текст доклада был предоставлен странам-членам организации. В РФ ранее заявили, что изучают его.

Ранее эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что «название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)». Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, «подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека», сказано в документе.