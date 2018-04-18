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Британия призвала секретариат ООН сообщить Совбезу о работе миссии ОЗХО в Сирии
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Британия призвала секретариат ООН сообщить Совбезу о работе миссии ОЗХО в Сирии 

RT на русском 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов разъяснить для членов Совета Безопасности ситуацию с расследованием предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
«Я думаю, будет крайне полезно, если секретариат проведёт для Совета либо брифинг, либо предоставит краткую сводку о том, где сейчас находится миссия ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия в Сирии. — RT) и Департамент безопасности ООН, каковы их дальнейшие планы, и были ли какие-то задержки на пути к Думе, и что стало их причиной. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна», — цитирует Пирс РИА Новости.
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО заходят в сирийский город Дума, где якобы была совершена химатака.
Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это провокация со стороны британских спецслужб.
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Комментарии  Ещё 162 источника 
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