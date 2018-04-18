Британия призвала секретариат ООН сообщить Совбезу о работе миссии ОЗХО в Сирии

Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов разъяснить для членов Совета Безопасности ситуацию с расследованием предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума . Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс

«Я думаю, будет крайне полезно, если секретариат проведёт для Совета либо брифинг, либо предоставит краткую сводку о том, где сейчас находится миссия ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия в Сирии . — RT) и Департамент безопасности ООН, каковы их дальнейшие планы, и были ли какие-то задержки на пути к Думе, и что стало их причиной. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна», — цитирует Пирс РИА Новости

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО заходят в сирийский город Дума, где якобы была совершена химатака.