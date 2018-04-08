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В МИД РФ назвали «вбросами» сообщения о химатаках России в Сирии
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В МИД РФ назвали «вбросами» сообщения о химатаках России в Сирии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщения западных СМИ о причастности РФ к химическим атакам в Сирии.
Ранее Sobesednik.ru писал, что Госдеп США обвинил Россию в химических атаках в Сирии и призвал ее прекратить поддерживать режим Башара Асада.
Как говорится в официальном заявлении МИД РФ, все сообщения о газовых атаках со стороны России и правительственных войск Сирии — это «сфабрикованная информация» и «вброс», цель которых помешать миротворческой операции в регионе.
Кроме того, по словам составителей заявления, распространяемые в западных СМИ слухи призваны «выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию».
«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — заявили в ведомстве.
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