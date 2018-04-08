Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке

Захарова ответила Джонсону на «29 российских теорий отравления Скрипалей»

«Сегодня Борис Джонсон заявил, что Россия создала «29 теорий отравления Скрипалей». Пасха, ругаться нельзя. Ну тогда почитайте вот это», — написала Захарова в своем Facebook, опубликовав ссылку на запись в группе «Русская Канада», где прописаны все «британские теории» по делу, противоречащие друг другу.

В ней, в частности, отмечается, что сначала утверждалось, что Скрипали отравлены мощнейшим ядом, который «убьет полстраны мгновенно». Затем говорилось, что отравлены они «в ресторане, на лавке, в машине, в доме, гречкой», однако «не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня». Нашедший их полицейский при этом едва не погиб сразу.

В итоге все пострадавшие неожиданно пришли в себя.

Далее приводятся остальные несоответствия в деле Скрипалей, о которых заявляла Британия.