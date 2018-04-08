Виктория Скрипаль назвала Луну единственным безопасным местом для ее семьи

Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля прокомментировала слухи о переезде родственников в Америку.

Как передает газета The Telegraph, комментируя данные сообщения, племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль заявила, что ее семья могла бы быть в безопасности «только на Луне».

Кроме того, она также подчеркнула, что Юлия Скрипаль «отчаянно» хочет вернуться в Россию

«У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек», — объяснила Виктория.