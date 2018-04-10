Виктория Скрипаль усомнилась в желании Юлии не возвращаться в Россию

"По поводу того, захочет ли Юля остаться в другом государстве, не захочет она ехать в Россию? Давайте так, у нее в России сейчас в квартире идет ремонт, она собиралась замуж. Второй момент, она взяла собаку из приюта, и сейчас эта собака находится в гостинице, питомец очень скучает. Она, когда плакала в конце разговора, она думала о том, что и здесь есть еще одна живая душа, которая ее ждет. Поэтому оставаться там или просить политического убежища в Америке? Простите, у них были все шансы, она могла остаться в Великобритании , никто ее не трогал, никто ей не угрожал. То есть, она прожила там три года и вернулась обратно в Москву ", — заявила Виктория в эфире "Первого канала"

Виктория Скрипаль добавила, что Юлия также могла уехать в США , так как хорошо знает английский язык.

"И сейчас, когда нам вот это все навязывают и говорят, что она так хочет (получить убежище за рубежом), она не может хотеть", — добавила она.

Сотрудники российского посольства в Великобритании направили еще одну ноту в британское министерство иностранных дел с требованием обеспечить встречу дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с российскими консулами.