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Виктория Скрипаль усомнилась в желании Юлии не возвращаться в Россию
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Виктория Скрипаль усомнилась в желании Юлии не возвращаться в Россию 

Газета.Ru 10 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, усомнилась, что ее двоюродная сестра Юлия Скрипаль не захочет возвращаться в Россию, передает РИА «Новости».
"По поводу того, захочет ли Юля остаться в другом государстве, не захочет она ехать в Россию? Давайте так, у нее в России сейчас в квартире идет ремонт, она собиралась замуж. Второй момент, она взяла собаку из приюта, и сейчас эта собака находится в гостинице, питомец очень скучает. Она, когда плакала в конце разговора, она думала о том, что и здесь есть еще одна живая душа, которая ее ждет. Поэтому оставаться там или просить политического убежища в Америке? Простите, у них были все шансы, она могла остаться в Великобритании, никто ее не трогал, никто ей не угрожал. То есть, она прожила там три года и вернулась обратно в Москву", — заявила Виктория в эфире "Первого канала".
Виктория Скрипаль добавила, что Юлия также могла уехать в США, так как хорошо знает английский язык.
"И сейчас, когда нам вот это все навязывают и говорят, что она так хочет (получить убежище за рубежом), она не может хотеть", — добавила она.
Сотрудники российского посольства в Великобритании направили еще одну ноту в британское министерство иностранных дел с требованием обеспечить встречу дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с российскими консулами.
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