Виктория Скрипаль рассказала, чем закончится инцидент в Солсбери

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство Москва это категорически отрицает.

"Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании", — сказала Виктория Скрипаль.