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Виктория Скрипаль рассказала, чем закончится инцидент в Солсбери
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Виктория Скрипаль рассказала, чем закончится инцидент в Солсбери 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считает, что для нее дело с отравлением в Солсбери закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, отвечая на вопрос, чем закончится эта история.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании", — сказала Виктория Скрипаль.
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