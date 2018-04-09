Виктория Скрипаль понадеялась на отставку Мэй

Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, отвечая на вопрос, чем закончится эта история.

"Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании", — сказала Скрипаль.

Ранее сообщалось, что королевские военно-воздушные силы перехватили отравленное в Москву сообщение «Посылка доставлена» в день, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно инсайдерской информации, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась «официальному лицу» в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза «Посылка доставлена», а также сообщалось о том, что два лица «совершили успешный выход».