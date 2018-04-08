Небензя: обвинения по инциденту в Солсбери подрывают роль России на международной арене 

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в якобы применении боевого отравляющего вещества на территории Великобритании ставят под удар роль страны на международной арене. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире Первого канала.
"Это ставит под вопрос нашу легитимность вообще, я бы так сказал. Это удар не просто по нашей роли в области сирийского урегулирования, а по нашей роли на международной арене в принципе". — сказал он, отвечая на вопрос, не ставят ли обвинения в адрес РФ в применении отравляющего вещества в Солсбери вопрос о легитимности участия России как в сирийском химическом досье, так и в мирном процессе в Сирии.