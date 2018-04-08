Небензя: дело Скрипаля ударило по роли России на международной арене

"Это ставит под вопрос нашу легитимность вообще. Это удар не просто по нашей роли в области сирийского урегулирования, а по нашей роли на международной арене в принципе", — сказал Небензя.

Он также отметил, что давление, которое сейчас оказывается на Россию, беспрецедентно, но аргументов становится все меньше, доказательств нет.

В интервью Небензя также предположил, что новые факты могут изменить все дело Скрипаля.