Дочь Скрипаля рассказала о его состоянии

Сергея Скрипаля Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия , которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, рассказала о состоянии отца. Об этом сообщается в заявлении Юлии опубликованном на сайте полиции Лондона.

"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", — говорится в тексте.

Ранее Юлия Скрипаль отказалась от предложение России о помощи.

Также в Солсбери рассказали новые подробности о состоянии Скрипалей.