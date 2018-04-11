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Дочь Скрипаля рассказала о его состоянии
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Дочь Скрипаля рассказала о его состоянии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: «Газета.Ru»
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, рассказала о состоянии отца. Об этом сообщается в заявлении Юлии опубликованном на сайте полиции Лондона.
"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", — говорится в тексте.
Ранее Юлия Скрипаль отказалась от предложение России о помощи.
Также в Солсбери рассказали новые подробности о состоянии Скрипалей.
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