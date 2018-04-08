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Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»
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Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги» 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор России Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей, которые в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью телеканалу НТВ.
В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.
«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — сказал генпрокурор. По его словам, в Генпрокуратуре «очень надеются», что «закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное"».
В июне 2017 года Чайка уже жаловался, что Лондон не спешит возвращать России выведенные средства. По словам генпрокурора, в Великобритании находятся более 60 человек, объявленных российской стороной в международный розыск по подозрению в экономических преступлениях.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). Bloomberg в 2017 году сообщало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.
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