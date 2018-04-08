Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»

В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — сказал генпрокурор. По его словам, в Генпрокуратуре «очень надеются», что «закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное"».

В июне 2017 года Чайка уже жаловался, что Лондон не спешит возвращать России выведенные средства. По словам генпрокурора, в Великобритании находятся более 60 человек, объявленных российской стороной в международный розыск по подозрению в экономических преступлениях.