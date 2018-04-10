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РФ предупредила США о последствиях удара по Сирии
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Чижов: РФ по военным каналам предупредила США о последствиях удара по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии в случае, если в ходе него пострадают российские граждане. Об этом постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил во вторник в интервью телеканалу Euronews.
"Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены, и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане", — сказал он, подчеркнув, что возможные военные действия США в связи с якобы произошедшей химической атакой в сирийской Думе, будут "ответом на то, чего не было".
В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с военачальниками страны заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. По словам американского лидера, решение будет принято "сегодня вечером (утро вторника мск — прим. ТАСС) или чуть позже".
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступили некоторые неправительственные организации, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. Минобороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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