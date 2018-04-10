РФ предупредила США о последствиях удара по Сирии

Чижов: РФ по военным каналам предупредила США о последствиях удара по Сирии

"Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены, и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане", — сказал он, подчеркнув, что возможные военные действия США в связи с якобы произошедшей химической атакой в сирийской Думе, будут "ответом на то, чего не было".

В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с военачальниками страны заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. По словам американского лидера, решение будет принято "сегодня вечером (утро вторника мск — прим. ТАСС ) или чуть позже".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступили некоторые неправительственные организации, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.