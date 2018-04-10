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Постпред РФ предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
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Постпред РФ предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии, передает РИА Новости.
«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», — сказал российский дипломат.
Он также подчеркнул, что западным политикам стоит «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные действия, бросающие вызов глобальной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение 24-48 часов решить, будет ли применена сила против Дамаска после информации о химатаке в сирийском городе Дума.
Трамп подчеркнул, что инцидент не останется без ответа, пообещав также последствия для сторон, поддерживающих сирийские власти.
Также американский глава отметил, что Вашингтон обладает множеством вариантов военного ответа на действия Дамаска.
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 Ещё 2 источника 
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