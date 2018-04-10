Постпред РФ предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», — сказал российский дипломат.

Он также подчеркнул, что западным политикам стоит «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные действия, бросающие вызов глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение 24-48 часов решить, будет ли применена сила против Дамаска после информации о химатаке в сирийском городе Дума

Трамп подчеркнул, что инцидент не останется без ответа, пообещав также последствия для сторон, поддерживающих сирийские власти.

Также американский глава отметил, что Вашингтон обладает множеством вариантов военного ответа на действия Дамаска.