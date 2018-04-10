Небензя предупредил США о последствиях в случае удара по Сирии 

Соединенные Штаты Америки ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — приводит РИА Новости слова высокопоставленного дипломата.
Небензя призвал Запад «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. Постпред РФ при ООН также отметил, что западных политиков никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.