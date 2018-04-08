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МИД РФ призвал Вашингтон не искать ложных предлогов для вмешательства в Сирию
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МИД РФ призвал Вашингтон не искать ложных предлогов для вмешательства в Сирию 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вашингтон пытается найти предлог для новых ударов по сирийской армии и пытается оправдать действия террористов, создавая фейковые новости о применении отравляющих веществ правительством страны, заявил МИД России.
О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования
— МИД России.
Также в ведомстве предупредили, что не потерпят военного вмешательства в Сирию под ложными предлогами, а подобные «провокации» играют на руку боевикам.
Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям
— МИД России.
Министерство обороны РФ опровергло применение сирийской армией химического оружия против боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам».
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