МИД РФ призвал Вашингтон не искать ложных предлогов для вмешательства в Сирию

Вашингтон пытается найти предлог для новых ударов по сирийской армии и пытается оправдать действия террористов, создавая фейковые новости о применении отравляющих веществ правительством страны, заявил МИД России

О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования

— МИД России.

Также в ведомстве предупредили, что не потерпят военного вмешательства в Сирию под ложными предлогами, а подобные «провокации» играют на руку боевикам.

Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям

— МИД России.