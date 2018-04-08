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США хотят сорвать выход боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы, заявил Косачев
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США хотят сорвать выход боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы, заявил Косачев
РИА Новости
35 минут назад
Комментарии
КОСАЧЕВ О «ХИМАТАКЕ» В
СИРИИ
:
США
СТРЕМЯТСЯ СОРВАТЬ ВЫХОД БОЕВИКОВ
"ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ"
ИЗ ГОРОДА
ДУМА
И ПРЕПЯТСТВОВАТЬ НАСТУПЛЕНИЮ СИЛ
ДАМАСКА
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