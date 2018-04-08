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США хотят сорвать выход боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы, заявил Косачев
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США хотят сорвать выход боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы, заявил Косачев 

РИА Новости 35 минут назад
КОСАЧЕВ О «ХИМАТАКЕ» В СИРИИ: США СТРЕМЯТСЯ СОРВАТЬ ВЫХОД БОЕВИКОВ "ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ" ИЗ ГОРОДА ДУМА И ПРЕПЯТСТВОВАТЬ НАСТУПЛЕНИЮ СИЛ ДАМАСКА
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