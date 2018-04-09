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Брифинг Генпрокуратуры РФ по делу Скрипаля
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Брифинг Генпрокуратуры РФ по делу Скрипаля 

RT на русском 37 минут назад
Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян проводит брифинг, посвящённый делу об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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