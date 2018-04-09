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Брифинг Генпрокуратуры РФ по делу Скрипаля
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Брифинг Генпрокуратуры РФ по делу Скрипаля
RT на русском
37 минут назад
Комментарии
Заместитель генерального прокурора
России
Саак Карапетян
проводит брифинг, посвящённый делу об отравлении в британском Солсбери экс-полковника
ГРУ
Сергея Скрипаля
и его дочери Юлии. RT ведёт прямую трансляцию.
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