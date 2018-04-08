Россия призывает НАТО к «серьезному разговору» и разморозке контактов 

НАТО и Россия должны разморозить контакты по военной линии и приступить к серьезному диалогу. Об этом заявил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Российская Федерация намерена призвать НАТО к серьезному диалогу, для чего Альянсу следует разблокировать контакты между сторонами по военной линии. Об этом заявил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью ТАСС.
В ходе беседы Келин ответил на вопрос о том, каким образом в НАТО могли бы дать понять России, что наконец-то готовы к серьезному разговору. По мнению представителя МИД РФ, разморозка контактов по военной линии стала бы первым шагом в этом направлении.
«Мне понятно, какие могли бы быть подвижки со стороны Альянса. Это, прежде всего, разморозка контактов по военной линии и включение именно той тематики, которая сейчас актуальна с точки зрения снижения военной напряженности в Европе», — сказал Келин.
Представитель МИД РФ также отметил что со времен саммита НАТО в Варшаве в 2016 году Североатлантический альянс настаивает на обсуждении с РФ исключительно тематики украинского урегулирования. Вместе с тем российская сторона не видит смысла заниматься этим вопросом именно в рамках Совета «Россия — НАТО», так как украинским урегулированием занимаются другие структуры, в частности, контактная группа в Минске.