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МИД: в ЕС сами не знают, чего хотят
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В МИД заявили, что в Европе не понимают позиции США по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что страны-члены Европейского союза не понимают позиции США по российскому газопроводу «Северный поток — 2».
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По его словам, позиция Вашингтона в данном вопросе остаётся политизированной.
«Насколько я знаю, европейцы пока сами не очень-то понимают, чего хотят и что будут делать в Вашингтоне. Они отправляют туда делегации для того, чтобы попытаться разобраться, но очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне предоставить не могут», — цитирует Келина ТАСС.
Дипломат также выразил надежду на то, что в будущем проект строительства российского газопровода будет согласован с Еврокомиссией «при проявлении нормальных, рациональных подходов».
Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и, в частности, Еврокомиссия не поддержат проект газопровода «Северный поток — 2», но о санкциях речи не идёт.
Также сообщалось, что в Германии и Финляндии выдали разрешение на строительство газопровода.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском: последние новости
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