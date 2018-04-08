МИД: в ЕС сами не знают, чего хотят

В МИД заявили, что в Европе не понимают позиции США по «Северному потоку — 2»

По его словам, позиция Вашингтона в данном вопросе остаётся политизированной.

«Насколько я знаю, европейцы пока сами не очень-то понимают, чего хотят и что будут делать в Вашингтоне. Они отправляют туда делегации для того, чтобы попытаться разобраться, но очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне предоставить не могут», — цитирует Келина ТАСС.

Дипломат также выразил надежду на то, что в будущем проект строительства российского газопровода будет согласован с Еврокомиссией «при проявлении нормальных, рациональных подходов».

Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и, в частности, Еврокомиссия не поддержат проект газопровода «Северный поток — 2», но о санкциях речи не идёт.

Также сообщалось, что в Германии и Финляндии выдали разрешение на строительство газопровода.