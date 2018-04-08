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Келин: ЕС не понимает позицию США по «Северному потоку-2»
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Келин: ЕС не понимает позицию США по «Северному потоку-2» 

Вести.Ru 59 минут назад
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин прокомментировал ТАСС ситуацию с согласованием проекта газопровода «Северный поток-2». Как известно, европейские страны отправляют делегацию в США для прояснения ситуации. Как рассказал Келин, из Вашингтона звучат противоречивые и крайне политизированные заявления.
По словам Келина, очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне дать не способны. По мнению дипломата, США пытаются заблокировать поставки в Европу дешевого российского газа, чтобы «продать европейцам дорогой сжиженный газ, полученный в Америке».
Келин уверен в одобрении Еврокомиссией проекта газопровода в 2018 году, но, при условии нормальных рациональных подходов.
"Юристы Евросоюза не видят проблем, но им все время пытаются выдвинуть политические препятствия некоторые страны — наши недруги", — отметил дипломат.
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