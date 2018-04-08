Келин: ЕС не понимает позицию США по «Северному потоку-2»

По словам Келина, очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне дать не способны. По мнению дипломата, США пытаются заблокировать поставки в Европу дешевого российского газа, чтобы «продать европейцам дорогой сжиженный газ, полученный в Америке».

Келин уверен в одобрении Еврокомиссией проекта газопровода в 2018 году, но, при условии нормальных рациональных подходов.