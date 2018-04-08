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МИД заявил о невозможности проведения заседания Совета Россия — НАТО
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МИД заявил о невозможности проведения заседания Совета Россия — НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российская сторона считает, что в сложившихся обстоятельствах пока нет возможности проводить очередное заседание Совета Россия — НАТО (СРН), заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.
«Я не думаю. Нет предпосылок, нет позитивной повестки дня. Самое главное — мы не видим готовности со стороны натовцев действительно реально работать», — передает его слова ТАСС.
Келин отметил, что нужно вернуться к этому моменту, когда НАТО будет готово работать в «тех рамках, где будет добавочная стоимость для улучшения ситуации в Европе».
Директор департамента МИД заявил, что Россия призывает НАТО начать серьезный диалог, однако для этого альянсу нужно разблокировать контакты по военной линии и начать обсуждение актуальных вопросов безопасности в Европе.
«Без этих важных элементов диалог смысла не имеет», — заявил Келин.
Он добавил, что диалог между военными сейчас осуществляется только в виде телефонных разговоров на уровне начальника Генштаба России и председателя Военного комитета и Верховного главнокомандующего НАТО.
В то же время НАТО продолжает наращивание военного присутствия вдоль всей западной границы России, заметил дипломат.
«Мы имеем очень серьезное наращивание (военного присутствия НАТО) вдоль наших границ, начиная с севера, с Норвегии, где сейчас будут проходить крупные военные маневры, и далее по всей линии вплоть до Черного моря», — заявил он.
НАТО в конце марта сократило на 10 человек число сотрудников постпредства России при альянсе в связи с делом Скрипаля. Тогда же генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отменять подготовку Совета Россия — НАТО.
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