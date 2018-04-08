МИД РФ: ЕС пока не планирует возвращать посла в Москву

МОСКВА , 8 апреля. / ТАСС /. Евросоюз пока не планирует возвращать посла Маркуса Эдерера в Москву. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, комментируя результаты своей консультации с дипломатами представительства ЕС в Москве.

"Нет, не известно (о сроках возвращения в Россию главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера — прим. ТАСС). Он [заместитель посла ЕС] мне подтвердил, что пока планов нет, — сказал Келин. — Маркус Эдерер пока работает там. Поверенным в делах ЕС в России остается Свен-Олов Карлссон".

"Я могу сказать, что те послы, которые отзывались для консультаций в различные столицы, на этих днях возвращаются в Москву", — отметил дипломат.