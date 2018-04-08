Ещё
МИД РФ: ЕС пока не планирует возвращать посла в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: ЕС пока не планирует возвращать посла в Москву 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Евросоюз пока не планирует возвращать посла Маркуса Эдерера в Москву. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, комментируя результаты своей консультации с дипломатами представительства ЕС в Москве.
"Нет, не известно (о сроках возвращения в Россию главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера — прим. ТАСС). Он [заместитель посла ЕС] мне подтвердил, что пока планов нет, — сказал Келин. — Маркус Эдерер пока работает там. Поверенным в делах ЕС в России остается Свен-Олов Карлссон".
"Я могу сказать, что те послы, которые отзывались для консультаций в различные столицы, на этих днях возвращаются в Москву", — отметил дипломат.
По его словам, Россия и ЕС «начали подступать к тому, чтобы поставить контакты на более системную основу», однако скандал вокруг дела с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сильно осложнил двусторонние отношения. «Видимо поэтому, в том числе, и была сделана очередная подножка этому благому делу», — сказал собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Милошу Земану нужны доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы Британский МИД пообещал рассмотреть просьбу РФ о встрече Яковенко и Джонсона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар159
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей762
Минобороны России выступило с заявлением438
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Сын Яковлевой попал в психушку179
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение