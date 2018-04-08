МИД РФ: ЕС пока не планирует возвращать посла в Москву 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Евросоюз пока не планирует возвращать посла Маркуса Эдерера в Москву. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, комментируя результаты своей консультации с дипломатами представительства ЕС в Москве.
"Нет, не известно (о сроках возвращения в Россию главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера — прим. ТАСС). Он [заместитель посла ЕС] мне подтвердил, что пока планов нет, — сказал Келин. — Маркус Эдерер пока работает там. Поверенным в делах ЕС в России остается Свен-Олов Карлссон".
"Я могу сказать, что те послы, которые отзывались для консультаций в различные столицы, на этих днях возвращаются в Москву", — отметил дипломат.
По его словам, Россия и ЕС «начали подступать к тому, чтобы поставить контакты на более системную основу», однако скандал вокруг дела с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сильно осложнил двусторонние отношения. «Видимо поэтому, в том числе, и была сделана очередная подножка этому благому делу», — сказал собеседник агентства.