Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко 

Британские правоохранители за несколько месяцев до смерти отравленного в Англии полонием сбежавшего из России подполковника ФСБ Александра Литвиненко знали об угрозе его безопасности, но не предприняли никаких мер для защиты, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, сообщает РИА Новости.
Чайка пообещал, что на брифинге 9 апреля Генпрокуратура раскроет подробности российского расследования по делу о смерти Литвиненко с привлечением прокуратуры Гамбурга.
«Все эти обстоятельства, кстати, подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их… Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также о безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было», — сказал Чайка.
Литвиненко умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Он почувствовал себя плохо после встречи с Андреем Луговым, который стал основным подозреваемым по этому делу, и Дмитрием Ковтуном. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.
По версии отца Литвиненко Вальтера Литвиненко, сына на самом деле отравил тот, кто способствовал его переезду в Великобританию, человек из окружения Бориса Березовского — Александр Гольдфарб, возглавлявший фонд Гражданских свобод. По его словам, Гольдфарб работал на ЦРУ, а история с Литвиненко-младшим была тщательно продуманной провокацией.