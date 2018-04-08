В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что самые тяжёлые испытания для его страны позади.

«Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живёт по принципу „государство — это я“, — сказал депутат.

Ранее Порошенко заявил, что война на территории Украины закончится ее победой. „Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, ведь правда — за нами!“ — написал он в Twitter.