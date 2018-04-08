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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко
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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что украинский президент Петр Порошенко «свои финансовые победы выдаёт за державное достижение», сообщает RT.
>>Порошенко обрадовал украинцев
Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что самые тяжёлые испытания для его страны позади.
«Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живёт по принципу „государство — это я“, — сказал депутат.
Ранее Порошенко заявил, что война на территории Украины закончится ее победой. „Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, ведь правда — за нами!“ — написал он в Twitter.
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