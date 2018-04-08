В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко 

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что украинский президент Петр Порошенко «свои финансовые победы выдаёт за державное достижение», сообщает RT.
Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что самые тяжёлые испытания для его страны позади.
«Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живёт по принципу „государство — это я“, — сказал депутат.
Ранее Порошенко заявил, что война на территории Украины закончится ее победой. „Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, ведь правда — за нами!“ — написал он в Twitter.
Впевнений, на нашій землі запанує мир.
Війна закінчиться нашою перемогою, адже правда — за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.