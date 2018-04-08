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В Госдуме объяснили попытки США возложить на Россию ответственность за химатаки в Сирии
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В Госдуме объяснили попытки США возложить на Россию ответственность за химатаки в Сирии 

RT на русском 54 минуты назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT сообщил, что заявление США о якобы ответственности России за химические атаки в Сирии является провокационным и не имеет под собой оснований.
«Подобные обвинения совершенно необоснованные. Мы наблюдаем, что в последнее время нападки на Россию носят провокационный характер и обусловлены попытками принизить значение нашей страны во внешней политике и международных отношениях», — сказал он.
По словам Морозова, невозможно объективно обсуждать эту тему без расследования и конкретных выводов специалистов.
«Касаемо вопросов химических атак мы придерживаемся чёткой позиции, что все расследования подобных инцидентов должны проходить с участием международных экспертов в этой сфере и с задействованием Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая функционирует под эгидой ООН. В противном случае все процессы начинают носить политизированный характер», — заключил депутат.
Ранее Госдеп призвали Россию помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии и одновременно с этим вновь обвинили Москву в поддержке сирийских властей.
Минобороны России опровергло сообщения о применении Сирией химоружия в Думе.
RT на русском: последние новости
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