В Госдуме объяснили попытки США возложить на Россию ответственность за химатаки в Сирии

«Подобные обвинения совершенно необоснованные. Мы наблюдаем, что в последнее время нападки на Россию носят провокационный характер и обусловлены попытками принизить значение нашей страны во внешней политике и международных отношениях», — сказал он.

По словам Морозова, невозможно объективно обсуждать эту тему без расследования и конкретных выводов специалистов.

«Касаемо вопросов химических атак мы придерживаемся чёткой позиции, что все расследования подобных инцидентов должны проходить с участием международных экспертов в этой сфере и с задействованием Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая функционирует под эгидой ООН . В противном случае все процессы начинают носить политизированный характер», — заключил депутат.