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Яковенко попросит Джонсона объяснить отказ в визе для Виктории Скрипаль
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Яковенко попросит Джонсона объяснить отказ в визе для Виктории Скрипаль 

РИА Новости 1 час назад
ПОСОЛ РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДЕТ ПРОСИТЬ ГЛАВУ МИД ДЖОНСОНА ОБЪЯСНИТЬ ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ ВИКТОРИИ СКРИПАЛЬ
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