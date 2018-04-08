В МИД назвали фактор, сдерживающий сотрудничество России и КНДР 

Министерство иностранных дел России назвало один из факторов сдерживающих развитие сотрудничества с КНДР в преддверие встречи главы ведомства Сергея Лаврова с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«Нерешённость ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьёзным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество», — говорится в тексте.
Отмечается, что 10 апреля главы МИД двух стран в ходе встречи обсудят, в частности вопросы развития политического диалога, сотрудничества в области экономики а также урегулирование ситуации на Корейском полуострове и иные взаимовыгодные сферы сотрудничества.
«Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей её урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе», — подчеркнули в МИД.
Также главы МИД России и КНДР обсудят подготовку к празднованию 70-летия двусторонних дипломатических отношений.
Ранее стало известно, что Лавров 10 апреля проведёт переговоры с главой МИД КНДР.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.