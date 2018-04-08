В МИД назвали фактор, сдерживающий сотрудничество России и КНДР

«Нерешённость ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьёзным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество», — говорится в тексте.

Отмечается, что 10 апреля главы МИД двух стран в ходе встречи обсудят, в частности вопросы развития политического диалога, сотрудничества в области экономики а также урегулирование ситуации на Корейском полуострове и иные взаимовыгодные сферы сотрудничества.

«Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей её урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе», — подчеркнули в МИД.

Также главы МИД России и КНДР обсудят подготовку к празднованию 70-летия двусторонних дипломатических отношений.

Ранее стало известно, что Лавров 10 апреля проведёт переговоры с главой МИД КНДР.