Лавров: Россия приветствует нормализацию обстановки на Корейском полуострове 

С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Рассмотрели достаточно подробно ситуацию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. С российской стороны подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США", — заявил российский министр.
При этом Лавров подчеркнул, что гарантии обеспечения безопасности, которые Вашингтон может предоставить Пхеньяну, должны быть «железобетонными».
"Гарантии, о которых пойдет речь на переговорах по Корейскому полуострову, должны быть «железобетонными». Но гадать сейчас на эту тему было бы бесперспективно", — сказал министр.
Накануне американские СМИ сообщили, что спецслужбы США и КНДР активно ведут тайные переговоры, согласовывая детали предстоящей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Одним из вероятных вариантов рассматривается встреча в столице Монголии — Улан-Баторе.
В конце марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, находясь с визитом в Китае, заявил о своей приверженности денуклеаризации полуострова. По его мнению, для этого Республике Корея и США необходимо принимать «шаги к миру».