Лавров: Россия приветствует нормализацию обстановки на Корейском полуострове

"Рассмотрели достаточно подробно ситуацию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. С российской стороны подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США ", — заявил российский министр.

При этом Лавров подчеркнул, что гарантии обеспечения безопасности, которые Вашингтон может предоставить Пхеньяну , должны быть «железобетонными».

"Гарантии, о которых пойдет речь на переговорах по Корейскому полуострову, должны быть «железобетонными». Но гадать сейчас на эту тему было бы бесперспективно", — сказал министр.