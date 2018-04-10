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Глава МИД КНДР заявил о необходимости активного сотрудничества с Россией
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Глава МИД КНДР заявил о необходимости активного сотрудничества с Россией 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове требует более активного сотрудничества и координации действий России и КНДР, заявил глава северокорейского МИД Ли Ён Хо на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Как нам представляется, нынешняя ситуация на Корейском полуострове и вокруг вашей страны и общеполитическая международная ситуация требуют от наших двух стран еще более укрепить дружественные отношения и сотрудничество, наращивать стратегическую коммуникацию и координацию действий между двумя странами", — сказал Ли Ён Хо.
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