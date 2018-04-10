Глава МИД КНДР заявил о необходимости активного сотрудничества с Россией

"Как нам представляется, нынешняя ситуация на Корейском полуострове и вокруг вашей страны и общеполитическая международная ситуация требуют от наших двух стран еще более укрепить дружественные отношения и сотрудничество, наращивать стратегическую коммуникацию и координацию действий между двумя странами", — сказал Ли Ён Хо.